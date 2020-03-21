سياحة دوكان تغلق المرافق السياحة والطرق المؤيدة اليه

2020/03/21 | 11:59 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن مدير هيئة السياحة في قضاء دوكان ريزين رؤوف، السبت، عن اغلاق جميع الطرق الرئيسية والفرعية ووضع نقاط تفتيش في مداخل ومخارج القضاء.وقال رؤوف في تصريح لـ/المعلومة/ واطلعت عليه وكالة صدى، إن “اغلاق الطرقات يأتي التزاما بالتعليمات الصحية للوقاية من فايروس كورونا”، مؤكدا “عدم صحة الانباء التي تحدثت عن توجه المواطنين الى متنزهات دوكان للاحتفال

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