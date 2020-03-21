كرستيانو يخسر 10 ملايين يورو بسبب كورونا

2020/03/21 | 11:59 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المح الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، إلى تخفيض عقود كل لاعبي “الكالتشيو” خلال الفترة المقبلة، من بينهم البرتغالي كريستيانو رونالدو، بعد إيقاف المسابقات الكروية حتى إشعار آخر، نتيجة تفشي فيروس كورونا المستجد.وذكرت صحيفة صن الإنجليزية، ان “إدارة يوفنتوس ترغب في تقليل عقود اللاعبين بالكامل، بسبب الخسائر المالية التي تعرض لها النادي جراء إيقاف بطولة الدوري”.

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