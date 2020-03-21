2020/03/21 | 12:00 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

عكف أطباء صينيون على دراسة 191 مصاباً بفيروس كورونا، وهم في حالة خطرة، وتوفي 54 منهم، في محاولة للتعرف أكثر على هذا الوباء.

ووفقا لما نشره موقع "ميديك فورم"، اتضح للأطباء أن "80% من المصابين بفيروس كورونا الجديد يتحملون أعراض المرض التي تظهر كألم بسيط في الحنجرة وتتطور إلى أعراض الإنفلونزا الشديدة ترافقها الحمى، ويتعافى هؤلاء ذاتيا دون مساعدة طبية".

ويعلق الفيروس المسبب للمرض في رئتي 20% من المصابين، لذلك يحتاجون إلى رعاية طبية أحيانا تكون مكثفة بالاستعانة بجهاز تنفس صناعي.

واتضح أن "نسبة الوفيات بين الذين أعمارهم فوق 80 سنة بلغت 25%، حيث اكتشف الأطباء أن السبب الرئيسي لوفاة المصابين بفيروس كورونا هو الالتهاب الرئوي الذي يصيب الرئتين معا".

ويتسبب هذا في منع حصول الجسم على كمية الأكسجين اللازمة، ونتيجة لذلك تتوقف أعضاء الجسم عن القيام بوظائفها وبالتالي وفاة الشخص المصاب.

وتوصل الأطباء إلى أن "الوفاة حدثت في اليوم 19 بعد ظهور الأعراض الأولى للمرض، وأن متوسط عمر الذين توفوا كان 69 سنة".

وقال أحد الخبراء "اكتشفنا أن المتوفين تعرضوا للإصابة بتسمم الدم وهناك منهم من أصيب بصدمة إنتانية، ومع ذلك كان سبب الوفاة عادة توقف عملية التنفس وقصور عمل الرئتين تبعها السكتة القلبية".

وأشار الخبراء إلى أن "الأشخاص الذين يعانون من أمراض القلب والأوعية الدموية هم أكثر عرضة لخطر الموت عند إصابتهم بفيروس كورونا الجديد".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (علماء يكشفون كيف يقضي فيروس كورونا على ضحاياه) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (علماء يكشفون كيف يقضي فيروس كورونا على ضحاياه) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).