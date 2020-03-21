الشرطة السعودية تلقي القبض على شاب سجد بين يدي فتاة أمام جامع مغلق

2020/03/21 | 12:00 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

ألقت شرطة السعودية القبض على شاب وفتاة لسجود الأول بين يديها أمام مسجد مغلق، ما تسبب في حالة غضب بعد تداول صور توثق الواقعة.

وقالت صحيفة "المواطن" السعودية، إن "شرطة منطقة مكة المكرمة ألقت القبض على شاب وفتاة، بعد أن قام بالسجود بين يديها أمام أحد المساجد بجدة".

وقالت إمارة منطقة مكة عبر حسابها بموقع تويتر: إنه تمت إحالتهما للنيابة العامة؛ لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما.

وتسبب تداول صور توثق مشهد سجود الشاب وأدائه مايشبه الصلاة أمام الفتاة، في حالة غضب بين مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي الذين رأوا في ذلك شرك بالله.

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