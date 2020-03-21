بالوثيقة.. لجنة تجميد أموال الارهابيين تحظر 5 منظمات في العراق

2020/03/21 | 12:01 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

حصلت "الغد برس" اليوم السبت، على وثيقة صادرة من لجنة تجميد اموال الارهابيين تتضمن قرارها بتجميد الاموال المنقولة وغير المنقولة لخمس منظمات عاملة في العراق.

وبحسب الوثائق فأنه " بناء على ما عرضه مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بموجب كتابه (سري ) ذي العدد (۱ / ۲ ت ح/433) المؤرخ في 11/2/2020، وإستنادا الى أحكام قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب : (۳۹ لسنة ۲۰۱۰)، ونظام تجميد أموال الإرهابيين : (5 لسنة ۲۰۱6) ، ووفقا للصلاحيات المخولة إلى اللجنة قررت لجنة تجميد أموال الإرهابيين في جلستها الاعتيادية الثانية المنعقدة بتاريخ 8/3/2020".

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