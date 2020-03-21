الاعرجي يطالب الحكومة والبرلمان بوضع جدول أولويات لمعالجة الأزمات

2020/03/21 | 12:01 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

طالب نائب رئيس الوزراء الأسبق بهاء الاعرجي، اليوم السبت، الحكومة وضع جدول أولويات لمعالجة الأزمات قبل فوات الأوان.

وغرد الاعرجي في تغريدة على "تويتر"، تابعتها "الغد برس"، قائلاً إنه "على الحكومةِ والبرلمانِ وضع جدول أولويات لمعالجة الأزمات والتحديات الجمة والمتنوعة التي تواجهنا، لنخرج بأقلِّ الخسائر قبل فوات الأوان!".

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