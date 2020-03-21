2020/03/21 | 12:04 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ماجد الشويلي نشأت الولايات المتحدة الامريكية على اساس انها اسرائيل الكبرى أو ارض الميعاد وقد كانت رحلة المهاجرين الاوائل من بطش الملك البريطاني محاكية لهجرة بني اسرائيل الفارين من بطش فرعون الى القدس أن الكنيسة البروتستانتية هي المسيطرة على نظام الحكم في امريكا وهي ذات جذور يهودية غرسها مارتين لوثر ورعاها حتى اثمرت واينعت القس […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ما الذي يمنع امريكا من محاربة الصين؟) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ما الذي يمنع امريكا من محاربة الصين؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).