2020/03/21 | 12:06 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-السليمانية

جدد محافظ السليمانية هفال ابو بكر، السبت (21 آذار 2020)، دعوته للسكان بضرورة ملازمة منازلهم وإتباع التعليمات والإرشادات الصحية الصادرة، للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وقال ابو بكر في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "قرار فرض حظر التجوال ضمن الحدود الإدارية لمحافظة السليمانية يسير بشكل جيد جدا".

وأكد "عدم وجود أية خروقات، أو مخالفات في أماكن التنزه والمصايف".

من جهته، قال أحد المراقبين في المحاجر الصحية بالسليمانية، بريار ازاد احمد، في تصريح صحافي، إن "52 مواطناً غادروا الحجر الصحي اليوم، وعادوا الى منازلهم"، مؤكداً أنه "تم إجراء الفحوصات أكثر من مرة لهم وتأكد سلامتهم من الفايروس".





وكانت دائرة صحة السليمانية، قد أعلنت، الأربعاء (18 آذار 2020)، شفاء 4 حالات مصابة بكورونا في المحافظة.

وقال مدير صحة السليمانية صباح هورامي في تصريح صحفي، إن "4 اشخاص مصابين بفيروس كورونا تماثلوا للشفاء في المحافظة".

وكان وزير الصحة في كردستان، سامان برزنجي، قد أكد، الاربعاء 18-3-2020، أن وزارته ستسيطر على انتشار فيروس كورونا المستجد شرط مساعدة المواطنين من خلال التعاون والالتزام بتطبيق حظر التجوال.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( السليمانية.. 52 شخصاً يغادرون الحجر الصحي والمحافظ يجدد دعوته لملازمة المنازل) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( السليمانية.. 52 شخصاً يغادرون الحجر الصحي والمحافظ يجدد دعوته لملازمة المنازل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).