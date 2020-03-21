بالصورة.. خمسة مصابين بكورونا يغادرون مستشفى الفرات بعد شفائهم من الفيروس

2020/03/21 | 12:06 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

أعلن مدير صحة الكرخ، جاسب الحجامي، السبت (21 آذار 2020)، مغادرة خمسة مصابين بفايروس كورونا مستشفى الفرات العام، بعد اكتسابهم الشفاء التام.

وقال الحجامي في منشور على صفحته في "فيسبوك"، تابعتها (بغداد اليوم)، إن "خمسة اشخاص مصابين بفايروس كورونان قد غادروا مستشفى الفرات بعد اكتسابهم الشفاء التام وحسب الفحوصات السريرية والمختبرية".

واضاف، أنه "من بين الخمسة اشخاص، امرأة حاملن واخرى مسنة تبلغ من العمر 70 عاماصن ورجل مسن"، لافتاً إلى ان "عدد الحالات المصابة بكورونا والتي تم حجرها في صحة الكرخ انخفضت إلى ستة مصابين، يرقدون مستشفى الفرات".

بغداد اليوم- بغداد

كشف المتحدث الرسمي باسم سلطة الطيران المدني، جهاد كاظم، اليوم السبت، (3 اذار،2020)، تفاصيل جديدة عن الطائرة المغادرة الى الهند وموعد وصولها، وذلك بعد أن منحها رئيس الوزراء استثناء من الحظر المفروض على الطيران بسبب فايروس كورونا.

بغداد اليوم-الديوانية

حدد محافظ الديوانية، زهير الشعلان، السبت، غرامة من يكسرون حظر التجوال في المحافظة بـ 100 ألف دينار.

وذكر المكتب الاعلامي لمحافظ الديوانية، عبر منشور على جداريته بمنصة فيسبوك: "حرصاً منه على حماية حياة المواطنين وعوائل

بغداد اليوم- بغداد

قدم المكلف بتشكيل الحكومة المؤقتة، عدنان الزرفي، السبت (21 آذار 2020) تعازية إلى الأمة الإسلامية والمراجع الدينية بذكرى استشهاد الإمام الكاظم.

وكتب الزرفي في تغريدة له عبر منصة "تويتر"، تابعتها (بغداد اليوم)، "نُ

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