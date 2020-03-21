خلية أزمة النجف تعلن حالة الإنذار (ج)

2020/03/21 | 12:06 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت خلية أزمة مدينة النجف، السبت، حالة الإنذار (ج) والاستعانة بتعزيزات عسكرية من بغداد....

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