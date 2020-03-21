“وسيم الأسد” يقر بعجز الحكومة عن مواجهة كورونا

2020/03/21 | 12:09 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال “وسيم الأسد” ابن عم الرئيس السوري “بشار الأسد” إن الحكومة السوريّة عاجزة عن التصدي لفيروس كورونا إذا انتشر في سوريا، مشيراً إلى أن ما تبقى من الاقتصاد السوري مخصص

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