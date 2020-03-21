مصدر عسكري رفيع: القوات الأميركية تنوي اخلاء معسكراتها في كركوك والقيارة

2020/03/21 | 12:16 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد أفاد مصدر عسكري عراقي رفيع، اليوم السبت، بنيّة الجانب الأميركي إخلاء معسكراته في كركوك والقيارة، شمال البلاد، بعد إخلائه معسكر القائم، الواقع في المنطقة الحدودية مع سوريا، والذي أُنشئ مع انطلاق عمليات استعادة القائم العراقية – الباغوز السوريّة، أواخر عام 2017.ونقلت صحيفة “الاخبار” اللبنانية، عن المصدر قوله، إن “الانسحاب الثاني سيشمل […]

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