الصين تعلن عن إجراءات جديدة لتحفيز استثمارات القطاع الخاص

2020/03/21 | 12:16 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

قال مسؤولون حكوميون صينيون إن الصين ستخفض الرسوم على نطاق واسع لتحفيز استثمارات القطاع الخاص وتسريع تطوير "البنية التحتية الجديدة" للمساعدة في تحفيز الاقتصاد.

وقالت المسؤول في اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح تشانغ جيان إن الصين ستواصل تطوير الـ 5G وبناء المزيد من مراكز البيانات وبناء مدن ذكية كجزء من دفعة البنية التحتية الجديدة

وقال مسؤول آخر في اللجنة إن 89% من مشاريع البنية التحتية والموارد الطبيعية الرئيسية قد استأنفت عملها حتى 20 مارس ، باستثناء مقاطعة هوبي ، مركز تفشي فيروس كورونا في البلاد.

وبلغ إجمالي السندات التي تستخدمها الحكومات المحلية في العام 2020 لتمويل تطوير البنية التحتية ما يصل إلى 1.9 تريليون يوان ما يعادل 261 مليار دولار.

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