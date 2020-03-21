منتجو البيض في تركيا يتوجهون للخليج بعد اغلاق العراق باب الاستيراد

2020/03/21 | 12:16 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

توجه منتجو البيض في تركيا لتعزيز صادراتهم إلى دول الخليج، مثل قطر والإمارات وسلطنة عمان، إثر إغلاق السوق العراقي أمام البيض المستورد.

وقال رئيس اتحاد مصدري البيض في ولاية باليكسير التركية رحمي قولا، إن قيمة الصادرات الشهرية من البيض إلى دول الخليج تبلغ حاليا نحو 4 ملايين دولار.

وذكر أن مصدري البيض يرسلون 60 شاحنة تقريبا أسبوعياً إلى دول الخليج تصل قيمتها مليون دولار.

وأكد “قولا” حرص المصدرين على إيجاد المزيد من الأسواق البديلة لتعويض الفراغ الذي تسبب به إغلاق السوق العراقي.

وفي حزيران الماضي، قررت الحكومة العراقية حظر استيراد البيض من تركيا، فيما قال اتحاد الغرف الزراعية التركي إن العراق كان يستورد (قبل الحظر) 85 بالمئة من صادرات تركيا من البيض.

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