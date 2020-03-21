السليمانية تعيد فتح سوق العملة وفق ضوابط

2020/03/21 | 12:16 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ قررت ادارة محافظة السليمانية يوم السبت اعادة افتتاح سوق العملة ابع ساعات يوميا بعد ان اغلقته في الفترة السابقة، وذلك ضمن التدابير الوقائية للحد من تفشي فيروس كورونا.

وتأتي السليمانية بعد العاصمة العراقية بغداد في عدد الاصابات بالفيروس.

وقالت القائممقامية في بيان اليوم، ان سوق العملة سيتم افتتاحه يوميا من الساعة الـ11 صباحا ولغاية الثالثة ما بعد الظهر بمتابعة من غرفة التجارة والصناعة في السليمانية.

واشار البيان انه تقرر اعادة فتح سوق "شوكت ملا"، وسوق "دولار السليمانية" ضوابط وشروط، موضحا ان عددا من المكاتب ستقدم خدمة الحوالات من خلال تزويدهم ببطاقات تعريف خاصة.

وتابع البيان ان 110 مكاتب ستقدم خدمة الحوالات ببطاقات تعريف خاصة بثلاثة الوان وهي: حمراء، وزرقاء، وخضراء، مشيرا الى ان كل يوم يباشر اصحاب لون العمل وبشكل دوري.

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