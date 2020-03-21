النفط يهبط للأسبوع الرابع.. والأميركي يتكبد أشد خسارة أسبوعية منذ 1991

2020/03/21 | 12:17 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هوى الخام الأميركي 10.7% اليوم الجمعة وسجل أكبر انخفاض أسبوعي له منذ حرب الخليج في 1991 مع تجفيف وباء فيروس كورونا الطلب العالمي وقول مسؤولين في واشنطن إن مبعوثا سيتجه إلى السعودية للتعامل مع تداعيات حرب أسعار النفط بين السعودية وروسيا.وشهد الأسبوع مبيعات كثيفة على مدى أربعة أيام مع ثني الجائحة المتنامية الناس عن […]

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