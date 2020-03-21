كركوك تغلق حدودها و محطات الوقود لمواجهة فيروس كورونا

2020/03/21 | 12:28 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/كركوك اعلنت محافظة كركوك، السبت، عزمھا إغلاق مداخل ومخارج المحافظة ومحطات الوقود، ابتداء من مساء اليوم حتى اشعار اخر، لمواجھة انتشار فيروس كورونا.وقالت قيادة العمليات المشتركة في محافظة كركوك، في بيان ، إنه "من اجل الحفاظ على صحة وسلامة جميع المواطنين في محافظة كركوك، وحسب توجيھات خلية الازمة في المحافظة وكركوك الفريق الركن سعد علي عاتي الحربية غلق جميع مداخل ومخارج المحافظة وغلق جميع محطات الوقود، بصورة عامة ابتداء من الساعة الثامنة من مساء اليوم والى اشعار اخر"، مؤكدة "على تشديد الاجراءات في قرار حظر التجوال"

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