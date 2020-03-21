رقم صادم ..طبيب تركي يكشف اعدادا المصابين بكورونا في بلاده

2020/03/21 | 12:28 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/انقرة كشف الطبيب بمستشفى جامعة ميديبول التركية، محمد أمين أكيونلو، فى تصريحات خطيرة نشرها موقع تركيا الآن، تفشى وباء كورونا المستجد فى تركيا، مؤكدًا أن عدد حالات الإصابة بفيروس «كوفيد 19» وصل إلى 145 ألف حالة.وجاءت تصريحات الأخصائي بالمستشفى التي يعد وزير الصحة التركي فخر الدين قوجا احد مؤسسيها، خلال رده على الأسئلة المتعلقة بفيروس كورونا فى تركيا: "إذا اكتشفت حالة كورونا واحدة، فهذا يعنى أن هناك 400 حالة لم نتمكن من اكتشافها فى المجتمع..هناك حوالى 1000 حالة أخرى أمام كل حالة وفاة"، وأكد أن "هناك حوالى 145 ألف حالة إصابة فى تركيا"، قائلًا "الوضع كذلك بالفعل".

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