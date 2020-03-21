بعد اغلاق العراق باب الاستيراد.. منتجو البيض في تركيا يتوجهون للخليج

2020/03/21 | 12:29 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توجه منتجو البيض في تركيا لتعزيز صادراتهم إلى دول الخليج، مثل قطر والإمارات وسلطنة عمان، إثر إغلاق السوق العراقي أمام البيض المستورد.وقال رئيس اتحاد مصدري البيض في ولاية باليكسير التركية رحمي قولا، إن قيمة الصادرات الشهرية من البيض إلى دول الخليج تبلغ حاليا نحو 4 ملايين دولار.وذكر أن مصدري البيض يرسلون 60 شاحنة […]

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