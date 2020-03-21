النقد الدولية يتوقع خسائر كبيرة للاقتصاد العالمي بسبب فيروس كورونا

2020/03/21 | 12:31 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توقع صندوق النقد الدولي أن يكون لوباء كورونا “كوفيد-19” أثر شديد على الاقتصاد العالمي.وقال رئيس قسم سياسة ومراجعة الاستراتيجية ب‍صندوق النقد الدولي، مارتن مويلايزن، إن وقع وباء فايروس كورونا سيكون شديداً، لكنه أضاف أن ذلك “يأتي عقب فترة نمو طويلة ومعدلات توظيف مرتفعة … Readmore

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