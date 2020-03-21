2020/03/21 | 12:32 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كيف يتصرف فيروس كورونا على الاسطح ؟

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ما هي مدة بقاء الفيروس التاجي على الأسطح اليومية؟) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ما هي مدة بقاء الفيروس التاجي على الأسطح اليومية؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).