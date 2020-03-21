الممثل العالمي ادريس البا يعلن لجمهوره اصابته بفيروس كورونا

2020/03/21 | 12:37 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بث الممثل إدريس إلبا، نجم المسلسل التلفزيوني The Wire and Luther مقطع فيديو مدته دقيقتان على حسابه بموقع “تويتر“، حيث أخبر المتابعين أنه تلقى تشخيص Covid-19 .وقال إلبا (47 عاما) إنه لم يظهر عليه أي علامات للفيروس لكنه كان في … Readmore

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