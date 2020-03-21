النفط الخام يهوي لادنى سعر له منذ 18 عاماً

2020/03/21 | 12:37 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تراجعت أسعار النفط الخام إلى أدنى مستوى لها في حوالي 18 عاماً، حيث أثارت المخاوف المتزايدة بشأن ركود أقتصادي وشيك بسبب تفشي فايروس كورونا، المخاوف بشأن الطلب العالمي على الطاقة.وأغلقت أسعار برنت على انخفاض جديد بلغ 1.09 دولار أو … Readmore

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