2020/03/21 | 12:37 - المصدر: بغداد اليوم

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إصابات كورونا في إيران تتجاوز حاجز الـ 20 ألفاً: 123 وفاة وأكثر من 900 إصابة خلال 24 ساعة

يتبع.



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