صلاح الدين تقرر السماح بمرور شاحنات النفط والمواد الغذائية ليوم واحد: الإغلاق الشامل غداً

2020/03/21 | 12:37 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- صلاح الدين

قرر محافظ صلاح الدين، عمار جبر خليل، السبت، السماح بمرور ناقلات النفط وشاحنات المواد الغذائية، على أن تغلق بالكامل يوم غد الأحد.

وذكر بيان اورده المكتب الاعلامي لمحافظ صلاح الدين، أن الاخير "قرر السماح بمرور شاحنات النفط والمواد الغذائية عبر سيطرة شيخ ابراهيم جنوب المحافظة على أن يتم غلقها بالكامل غدا الاحد ومنع تنقلات منتسبي القوات المسلحة والحشد الشعبي والمواطنين".

واشار الى أن "المحافظ رفع حالة التأهب الى الدرجة القصوى في اجراء احترازي متقدم لمحاصرة جميع احتمالات تسرب فايروس كورونا الى صلاح الدين، فيما تحول جميع القادة في الجيش والشرطة والحشد والقوات الأمنية ومدراء الدوائر الصحية والخدمية الى خلية نحل تعمل على مدار الساعة لتنفيذ مباشر ودقيق لكل مستجد في قرارات خلية الأزمة".

وقرر محافظ صلاح الدين، عمار جبر خليل، اليوم، غلق المحافظة بشكل كامل، وذلك ضمن الاجراءات الاحترازية ضد تفشي فيروس كورونا المستجد.

وذكر عمار جبر خليل، في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه، أنه "تقرر غلق محافظ صلاح الدين بشكل كامل، ولا يسمح للمرور من محافظتنا باتجاه محافظتي نينوى وكركوك".

وأوضح خليل، أن غلق المحافظة يأتي "بناءً على طلب رئاسة خلية الأزمة للمحافظات المذكورة".

بغداد اليوم- بغداد

أعلن مدير صحة الكرخ، جاسب الحجامي، السبت (21 آذار 2020)، مغادرة خمسة مصابين بفايروس كورونا مستشفى الفرات العام، بعد اكتسابهم الشفاء التام.

وقال الحجامي في منشور على صفحته في "فيسبوك"، تابعتها (بغداد اليوم)، إن "

بغداد اليوم- بغداد

كشف المتحدث الرسمي باسم سلطة الطيران المدني، جهاد كاظم، اليوم السبت، (3 اذار،2020)، تفاصيل جديدة عن الطائرة المغادرة الى الهند وموعد وصولها، وذلك بعد أن منحها رئيس الوزراء استثناء من الحظر المفروض على الطيران بسبب فايروس كورونا.

بغداد اليوم-الديوانية

حدد محافظ الديوانية، زهير الشعلان، السبت، غرامة من يكسرون حظر التجوال في المحافظة بـ 100 ألف دينار.

وذكر المكتب الاعلامي لمحافظ الديوانية، عبر منشور على جداريته بمنصة فيسبوك: "حرصاً منه على حماية حياة المواطنين وعوائل

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