بالصور.. حملة عمليات بغداد لطلب ملازمة المنازل واتباع إرشادات الوقاية من كورونا

2020/03/21 | 12:37 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

أطلقت قيادة عمليات بغداد، السبت (21 آذار 2020)، حملة لحث المواطنين على البقاء في منازلهم وإتباع التعليمات الصادرة من الجهات المعنية، للحد من انتشار فايروس كورونا المستجد.

وذكرت القيادة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "بإشراف قيادة عمليات بغداد، باشرت الوحدة 43 / عمليات نفسية في وزارة الدفاع / الاستخبارات العسكرية وفريق العمليات النفسية الوطني، بحملة كبرى وجهت خلالها نداءات مباشرة للمواطنين في العاصمة بغداد، تحثهم على الالتزام التام بحظر التجوال الوقائي والبقاء في المنازل، واتباع التعليمات الصادرة من الجهات المعنية للحفاظ على سلامتهم والوقاية من فايروس كورونا المستجد والعمل على الحد من انتشاره".

وأضاف البيان، أن "هذه الحملة تستمر طوال فترة الحظر، لكي تشمل مناطق وأحياءً أوسع تباعاً".

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