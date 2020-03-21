2020/03/21 | 12:37 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت شركة طيبة كربلاء احدى الشركات المنفذة لمطار كربلاء الدولي في العراق، عن البدء بأولى الإجراءات لرفع دعوى قضائية أمام المحاكم في الولايات المتحدة ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الشركة المنفذة لمطار كربلاء تقيم دعوى قضائية ضد اميركا) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الشركة المنفذة لمطار كربلاء تقيم دعوى قضائية ضد اميركا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).