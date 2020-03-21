شاهد بالفيديو.. حمی كورونا تسخن معظم الدول العربية

2020/03/21 | 12:37 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حمى جائحة كورونا تزداد درجاتها سخونة في معظم الدول العربية وسط تعزيز لاجراءات السلامة، سواء عبر التعقيم او فرض حظر للتجوال....

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