الصين تكشف موعد طرح لقاح كورونا رسميًا

2020/03/21 | 12:38 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد كشفت الصين، عن احتمالية طرح اللقاح المضاد لفيروس كورونا، خلال شهر ايلول المقبل بعد اجراء الاختبارات الكافية والقاسية عليه.وقال السفير الصيني في لبنان وانغ كيجيان، في تريحات صحفية، أن النصر التام على فيروس “كورونا” ما زال بعيدا، فيما أكد إن “الخبراء الصينيين بدأوا العمل على تطوير لقاح للفيروس بعد أن حددوا […]

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