خبراء : دواء مخصص للقطط قد يعالج فايروس كورونا

2020/03/21 | 12:38 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة ..يأمل الخبراء في أن يعمل دواء مخصص للقطط على علاج فيروس كورونا (كوفيد-19) الذي أصاب أكثر من 277 ألف شخص في جميع أنحاء العالم، وتسبب بوفاة 11 ألف حالة، حسب منظمة الصحة العالمية.وحاليا تجرى الاختبارات لمعرفة ما إذا كان Retromad1 الذي يستخدم لعلاج سرطان الدم وفيروس مشابه لكورونا يصيب القطط، قد يعالج مرض […]

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