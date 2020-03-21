صدور تعليمات جديدة لفحوص المنشطات بسبب كورونا

2020/03/21 | 12:39 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات “وادا”، تعليمات جديدة لتسهيل مواصلة إجراء اختبارات فحوص المنشطات للرياضيين حول العالم، في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد عالمياً.وذكرت الوكالة أن “تفشي فيروس كوفيد 19، بات يمثل حالة طارئة على المستويين الصحي والمجتمعي، وحضت وكالات مكافحة المنشطات المحلية على التزام تعليمات الهيئات الصحية، لضمان الحماية الملائمة للرياضيين وأفراد مكافحة […]

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