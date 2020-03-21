عمليات بغداد تحث اهالي العاصمة على الالتزام بالحظر

2020/03/21 | 13:00 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد وجهت قيادة عمليات بغداد، نداءات مباشرة للمواطنين في العاصمة بغداد، تحثهم على الألتزام التام بحظر التجوال الوقائي والبقاء في المنازل.وقال بيان للقيادة، تلقته، العهد نيوز، اليوم السبت، ان “النداءات بإشراف قيادة عمليات بغداد باشرت الوحدة ٤٣ / عمليات نفسية في وزارة الدفاع / الاستخبارات العسكرية وفريق العمليات النفسية الوطني”.وشدد على […]

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