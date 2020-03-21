يوفيتش يخرق قواعد الحجر الصحي

2020/03/21 | 13:02 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

علق مهاجم ريال مدريد، الصربي لوكا يوفيتش، مجددا على خرقه قواعد الحجر الصحي والعزل لفيروس كورونا، عقب العودة لبلده للاحتفال بعيد ميلاد صديقته.

وقال يوفيتش، في تصريحات أبرزتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: "كما صرحت سابقًا، لقد كسرت الحجر الصحي، لأنني لا أعرف القواعد هنا.



أدرك أنه من الصعب تصديق ذلك، لكن هذه الحقيقة".

وأضاف: "في إسبانيا، وحتى في إيطاليا، يسمح لك بالخروج للتخلص من القمامة أو الذهاب إلى الصيدلية أو المتجر، لذلك اعتقدت أن الأمر مماثل هنا".

وتابع: "إنه خطئي، ولكنني أعلم الآن القواعد بشكل أفضل، وأعتقد أنه من المهم شرح الأمور جيدًا، خاصة للأشخاص القادمين من الخارج.



أنا بالطبع مستعد لقبول عواقب أفعالي".

وعن ما يفعل في فترة العزل، زاد: "أحاول فعل شيء مختلف كل يوم.



ليس سهلًا البقاء في المنزل طوال الوقت، لأنني معتاد على التدريب".

وأكمل: "أتدرب في المنزل كل يوم الآن، وأريد الاستعداد للعب عندما ينتهي هذا الحجر.



لقد كنت أشاهد الأفلام والبرامج التلفزيونية، وأستخدم وسائل التواصل الاجتماعي، وأحببت دائمًا ألعاب الطاولة، لذا لدي الكثير ونلعب واحدة كل ليلة".

وأردف: "أول شيء سأفعله بعد انتهاء العزل هو رؤية ابني واحتضانه، أردت العودة إلى بلجراد لرؤيته، لكن الوضع الحالي يمنعني، كما أرغب في قضاء بعض الوقت مع عائلتي".

وأتم: "أود مساعدة المواطنين أيضا، لكن لا يمكنني تأجيل العودة إلى النادي والمواصلة من حيث توقفت".

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