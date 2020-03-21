الديوانية.. 100 ألف دينار غرامة من يكسر حظر التجوال

2020/03/21 | 13:02 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

حدد محافظ الديوانية، زهير الشعلان، اليوم السبت، غرامة من يكسرون حظر التجوال في المحافظة بـ 100 ألف دينار.

وذكر المكتب الاعلامي لمحافظ الديوانية في منشور على "فيسبوك"، اطلعت عليه "الغد برس"، "حرصاً منه على حماية حياة المواطنين وعوائلهم وأطفالهم، من خطر عدوى الفيروس وإلزامهم بتعليمات حظر التجوال، محافظ الديوانية رئيس اللجنة العليا لخلية الأزمة، وجه بتغريم المخالفين لحظر التجوال بمبلغ 100 الف آنية الدفع".

وفرض العراق حظرا على التجوال لمواجهة تفشي فيروس كورونا في البلاد.

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