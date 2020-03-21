2020/03/21 | 13:05 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اشار النائب عن تحالف الفتح عامر الفايز، الى ان الرئيس المكلف عدنان الزرفي لن يمر وما يمر من وقت هو مهدور.وقال الفايز، إن “حكومة الزرفي لا يمكن أن تمرر داخل مجلس النواب، وأن الوقت الذي يمضي الآن هو وقت مهدور”.واضاف، أن “القوى المعارضة للزرفي ستتفق على شخصية تقوم بتقديمها إلى رئيس الجمهورية لتكليفها […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الفتح: الزرفي لن يمر والوقت اليمضي مهدور) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الفتح: الزرفي لن يمر والوقت اليمضي مهدور) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).