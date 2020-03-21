الزراعة النيابية: استخدام الرشاش اليدوي لمواجهة الجراد “انتحار حقيقي”

2020/03/21 | 13:12 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انتقد عضو لجنة الزراعة والمياه والاهوار البرلمانية علي البديري، السبت، الاجراءات الكلاسيكية المعتمدة من قبل وزارة الزراعة في مواجهة اسراب الجراد الهائلة، مبينا ان استخدام الرشاش اليدوي في مواجهة هكذا اعداد من الجراد انتحار حقيقي واعلان لدمار المنتوج الزراعي.وقال البديري في بيان، تلقته “العهد نيوز”، ان “جميع دول العالم تستخدم في مكافحة الافات الزراعية […]

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