وسط هلع التسوق بسبب كورونا.. امرأة تلد في مركز تجاري

2020/03/21 | 13:16 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أنجبت امرأة أمريكية طفلتها في مركز تجاري وسط هلع التسوق بسبب تفشي فيروس كورونا في البلاد.وكانت المرأة التي لم يكشف عن اسمها تتسوق في مدينة سبرينغفيلد بولاية ميسوري عندما بدأت أعراض الولادة لديها فعلمت أن المخاض قد بدأ وأن موعد الولادة قد حان، وفقًا لتلفزيون “KY3”.وقالت مديرة المتجر جيسيكا هينكل للقناة، أن المرأة […]

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