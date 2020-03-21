إقرار بأعداد كبيرة لملامسين للمصابين بكورونا والأمن يلجأ لمكبرات صوت ببغداد

2020/03/21 | 13:18 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اكد مدير عام صحة الكرخ في بغداد الدكتور جاسب الحجامي يوم السبت ان هناك اعدادا كبيرة لملامسين للمصابين بفيروس كورونا المستجد، وانهم يحتاجون الى الحجر الصحي.

وقال الحجامي في بيان اليوم انه "بعد ان كثر اللغط عن هذا الكتاب المرفق وكل شخص بدأ يفسره كما يحلو له اصبح لزاماً عليَّ ان اوضح مضمونه والغرض منه، وعتبي على من كنت أظن انهم مثقفون سربوا الكتاب ظناً منهم انهم اكتشفوا شيئاً مهماً."

واضاف ان "كل ما في الأمر ان المرضى المشخصون في صحة الكرخ لهم اناس كثيرون ملامسون من عوائلهم وجيرانهم وأقاربهم و هؤلاء أعدادهم كثيرة وعند حجرهم وضرورة توفير مستلزماتهم ومتطلباتهم من طعام وشراب وإنترنت و وصلت الطلبات للملابس وكارتات التلفون وحفاظات الأطفال وتلفزيونات و ستلايت وألعاب الأطفال ...إلخ وهذا شكل عبأ كبيرا علينا اضافة الى ما نتوقعه مستقبلاً من زيادة الأعداد".

واردف بالقول انه "يتوجب علينا ان يكون الحجر في المنزل كما معمول به في كل الدول الأخرى وطلبنا مساعدة القوات الأمنية في ذلك".

من جهته قال مصدر محلي مسؤول لشفق نيوز، ان القوات الامنية وعبر مكبرات الصوت في منطقة الكرادة داخل تدعو المواطنين الى الالتزام في منازلهم وعدم الخروج منها الا للضرورات القصوى والإبلاغ عن المصابين بفيروس كورونا.

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