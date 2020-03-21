2020/03/21 | 13:18 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، يوم السبت، عن ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا إلى 1556 والإصابات إلى 20610.

وسجلت وزارة الصحة الإيرانية خلال الـ24 ساعة الماضية 123 وفاة و966 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وهو ما رفع العدد الإجمالي إلى 1556 والإصابات إلى 20610.

وأشارت وزارة الصحة الإيرانية، إلى أن "عدد المتعافين من فيروس كورونا وصل إلى 7635".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كورونا ينهي حياة 1500 إيراني وعدد الإصابات يتخطى حاجز 20 ألفا) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كورونا ينهي حياة 1500 إيراني وعدد الإصابات يتخطى حاجز 20 ألفا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).