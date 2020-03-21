ترامب لصالح: أحرزنا تقدماً كبيراً في مواجهة داعش وأتطلع لبناء العلاقات الاقتصادية والأمنية

2020/03/21 | 13:18 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

قال الرئيس الامريكي دونالد ترامب، السبت، إن بلاده أحرزت تقدماً كبيراً في مواجهة داعش، فيما اعرب عن تطلعه لبناء العلاقات الاقتصادية والأمنية.

جاء ذلك، في برقية تهنئة بعثها الرئيس الامريكية، الى رئيس الجمهورية برهم صالح، بمناسبة أعياد نوروز، وفقا لبيان اورده المكتب الاعلامي للأخير.

وأعرب الرئيس الأمريكي، في برقيته، عن تهانيه "بمناسبة أعياد نوروز"، متمنياً "للشعب العراقي الاستقرار والسلام".

واشار الى أن "البلدين حققا تقدماً في محاربة عصابات داعش الإرهابية".

وأكد ترامب رغبة بلاده "في بناء علاقات أمنية واقتصادية مع العراق بما يعزز سبل التعاون ويخدم المصالح المشتركة للبلدين".

وفي ما يلي نص التهنئة:

"عزيزي السيد الرئيس

بالنيابة عن الشعب الأمريكي أتمنى لكم ولشعب العراق نوروز سعيداً، إنه عيد خاص للسلام والنهضة للجميع.



وفي هذا العام يكتسب العيد أهمية أكبر، حيث يعمل بلدينا على إحلال السلام والاستقرار في العراق.

لقد أحرزنا تقدماً كبيراً في مواجهة داعش، وأتطلع إلى فرص جديدة لبناء علاقاتنا الاقتصادية والأمنية مع حكومتكم.

مع خالص التقدير

دونالد ترامب".

والنَّوْرُوزُ هو عيد رأس السنة الشمسية، ويوافق يوم الاعتدال الربيعي أي الحادي والعشرين من آذار/مارس في التقويم الميلادي، ويُحتفل به أكراد العراق، وفي إيران والدول المجاورة كأفغانستان وتركيا، ويعتبر عطلة رسمية في العراق وإيران وأذربيجان، وقرغيزستان.

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