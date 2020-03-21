الهلال الأحمر تعلن تطهير 3 آلاف موقع في عموم محافظات العراق

2020/03/21 | 13:18 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

اعلنت جمعية الهلال الاحمر العراقي، السبت (21 آذار 2020)، تعفير اكثر من ثلاثة الاف موقع بعموم محافظات العراق، لمواجهة خطر فايروس كورونا.قالت الجمعية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "حملات التعفير التي تقوم بها فرقها الميدانية استطاعت تعفير اكثر من ثلاثة الاف موقع في مختلف محافظات العراق شملت عدد من المراقد المقدسة كالحضرة الكاظمية والقادرية والاحياء السكنية المكتظة بالسكان والمؤسسات الصحية والسجون ومقرات القوات الامنية والشوارع والاسواق والمحلات ومخيمات النازحين".واضاف البيان أن "الجمعية شكلت فرقا ميدانية تقوم يوميا بحملات تطهير لمختلف المؤسسات المدنية والحكومية والمراقد والاحياء السكنية والسجون وغيرها بغية الحد من انتقال فايروس كورو نا "، لافتا إلى أن "المتطوعين استخدموا الجرارات الزراعية والعربات في رش في الشوارع والاسواق العامة وحتى ان استطاعت هذه الفرق تعفير اكثر من ثلاثة الاف موقع في مختلف مناطق العراق ". واشار الى ان "الفرق ما زالت متستمرة في التطهير كاجراء وقائي للحد من انتشار فايروس كورونا "، داعيا " المواطنين الى الالتزام بالتعليمات الصادرة من الجهات المختصة وتطبيق الارشادات الوقائية تفاديا للاخطار المحتملة للفايروس".

بغداد اليوم- بغداد

أصدر مدير عام دائرة صحة الكرخ، جاسب لطيف الحجامي، السبت (21 آذار 2020)، توضيحاً بشأن إرساله كتاب إلى محافظ بغداد، يطالب فيه بحجز الملامسين للمصابين بفايروس كورونان منزلياً.

وقال الحجامي في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه &

بغداد اليوم- صلاح الدين

قرر محافظ صلاح الدين، عمار جبر خليل، السبت، السماح بمرور ناقلات النفط وشاحنات المواد الغذائية، على أن تغلق بالكامل يوم غد الأحد.

وذكر بيان اورده المكتب الاعلامي لمحافظ صلاح الدين، أن الاخير "قرر السماح بمرور ش

بغداد اليوم- بغداد

أعلن مدير صحة الكرخ، جاسب الحجامي، السبت (21 آذار 2020)، مغادرة خمسة مصابين بفايروس كورونا مستشفى الفرات العام، بعد اكتسابهم الشفاء التام.

وقال الحجامي في منشور على صفحته في "فيسبوك"، تابعتها (بغداد اليوم)، إن "

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