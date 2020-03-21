مدير صحة الكرخ يوضح بشأن كتاب حجر ملامسي المصابين بفيروس كورونا في منازلهم

2020/03/21 | 13:18 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

أصدر مدير عام دائرة صحة الكرخ، جاسب لطيف الحجامي، السبت (21 آذار 2020)، توضيحاً بشأن إرساله كتاب إلى محافظ بغداد، يطالب فيه بحجز الملامسين للمصابين بفايروس كورونان منزلياً.

وقال الحجامي في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه "بعد ان كثر اللغط عن الكتاب وكل شخص بدء يفسره كما يحلو له اصبح لزاماً عليَّ ان اوضح مضمونه والغرض منه"، موجهاً عتبه إلى من سرب الكتاب قائلاً: "كنت أظن انهم مثقفون سربوا الكتاب ظناً منهم انهم اكتشفوا شيئاً مهماً".

وأضاف، أن "كل ما في الأمر ان المرضى المشخصون في صحة الكرخ لهم ناس كثيرون ملامسون من عوائلهم وجيرانهم وأقاربهم و هؤلاء أعدادهم كثيرة وعند حجرهم يجب توفير كافة مستلزماتهم ومتطلباتهم من طعام وشراب وإنترنت".

وأوضح الحجامي، أن "المحجورين قاموا بطلب الملابس وكارتات تعبئة الهواتف وحفاظات الأطفال وتلفزيونات وستلايت وألعاب الأطفال".

وتابع ان "هذا الأمر شكل عبأ كبير اضافة الى ما نتوقعه مستقبلاً من زيادة الأعداد يتوجب علينا ان يكون الحجر في المنزل كما معمول به في كل الدول الأخرى وطلبنا مساعدة القوات الأمنية في ذلك".

يُشار إلى أن مواقع التواصل الاجتماعين وعدد من وسائل الإعلام، نشرت كتاباً موجهاً من دائرة صحة الكرخ، إلى محافظ بغداد، مطالباً فيه بحجز الملامسين للمصابين بفايروس كورونا في منازلهم.

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