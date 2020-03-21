2020/03/21 | 13:18 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزارة الصحة الإيرانية تعلن عن 123 وفاة و966 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/03/21 | 13:18.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزارة الصحة الإيرانية تعلن عن 123 وفاة و966 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزارة الصحة الإيرانية تعلن عن 123 وفاة و966 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).