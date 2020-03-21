رغم عزلة كورونا.. ما زال بإمكانك إسعاد والدتك في عيد الأم

2020/03/21 | 13:19 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وسط الهلع الذي يعيشه سكان العالم من انتشار فيروس كورونا، يبدو أن عيد الأم 2020 سيكون مختلفا كثيرا عن السنوات الماضية، حتى أن كثير من الاحتفالات الخاصة باليوم قد تم إلغاؤها، وقامت بعض الدول بفرض حظر التجوال وغلق جميع المحال التجارية عدا تلك التي تبيع المواد الغذائية والدوائية.تقول الكاتبة كاتي هافنر -في مقال لها […]

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