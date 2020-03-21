إيران لأميركا: انتظروا الرد في حال استمرار عدوانكم على العراق

2020/03/21 | 13:20 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ حذر وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، يوم السبت، الولايات المتحدة الأميركية من "رد" في حال استمرارها بـ"العدوان" على العراق.

وقال ظريف بحسب "روسيا اليوم"، إنه "في حال استمرت الولايات المتحدة في عدوانها على العراق عليها أن تنتظر الرد، "ولا يمكن للولايات المتحدة أن ترتكب جرائمها في العراق وتأمل من إيران أن تحول دون رد الشعب العراقي".

وشدد وزير الخارجية الإيراني على أنه "لا يمكن للولايات المتحدة التخفي وراء اتهاماتها لإيران بدعم الجماعات العراقية".

وتابع ظريف أن "الجماعات العراقية لا تنوب عن إيران في العراق، ولا يمكن لإيران التأثير على قرار العراقيين للانتقام لاغتيال قادتهم العسكريين أو السيطرة عل بلادهم".

وتتهم الولايات المتحدة، إيران وفصائل شيعية في العراق مرتبطة بها ، بشن هجمات على قواعدها العسكرية في العراق، كما حدث في قصف قاعدة التاجي قبل نحو أسبوع وهو ما خلف 3 قتلى اميركيين اثنين وبريطاني اضافة إلى 12 مصابا

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