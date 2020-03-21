سلسلة من الإجراءات الاحترازيّة في إدلب لمواجهة كورونا

2020/03/21 | 13:21 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت عدّة مشافي في محافظة إدلب اليوم السبت سلسلة من الإجراءات الاحترازيّة لمواجهة فيروس كورونا ومنع انتشاره في المحافظة.وقالت إدارة مشفى عقربات بريف إدلب في بيان لها أنها منعت

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