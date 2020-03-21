خبير اقتصادي: امريكا اكثر المستفيدين من انخفاض اسعار النفط

2020/03/21 | 13:27 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد اكد الخبير النفطي باسم انطوان، اليوم السبت، ان الولايات المتحدة الاميركية هي من تقف خلف ازمة النفط كونها اكثر المستفيدين من انخفاضه، داعيا الحكومة العراقية الى اجراء خطة طوارئ عاجلة لانعاش الانتاج المحلية لمكافحة كورونا.وقال انطوان، ان “فرض حظر التجوال وحاجة السوق المحلية لمنتجات غذائية وطبية بسيطة مثل الكمامات والمنظفات والمطهرات […]

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