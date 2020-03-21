2020/03/21 | 13:30 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ترامب يشدد لصالح على ضرورة بناء علاقات أمنية واقتصادية مع العراق هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع عين العراق الإلكتروني بتاريخ: 2020/03/21 | 13:30.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع عين العراق.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ترامب يشدد لصالح على ضرورة بناء علاقات أمنية واقتصادية مع العراق) نشر أولاً على موقع (عين العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ترامب يشدد لصالح على ضرورة بناء علاقات أمنية واقتصادية مع العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عين العراق).