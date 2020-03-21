2020/03/21 | 13:31 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن رئيس منظمة الأغذية والأدوية الإيرانية محمد رضا شانة ساز، اليوم السبت، أن إيران أنتجت دواء تركيبيا لعلاج فيروس كورونا سيكون جاهزا في الأسواق في غصون 10 أيام.وقال ساز إن طهران تمكنت من إنتاج دواء لعلاج المصابين بفيروس كورونا، وإن هذا الدواء سيتم توزيعه في الأسواق في غضون أسبوع إلى عشرة أيام.وأضاف شانه […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إيران تعلن عن دواء لعلاج كورونا.. سيكون في الأسواق في غضون 10 أيام) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إيران تعلن عن دواء لعلاج كورونا.. سيكون في الأسواق في غضون 10 أيام) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).