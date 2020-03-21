رغم اعلان المرجعية تاجيل المناسبات الدينية .. اهالي سوق الشيوخ يستهينون بالتحذيرات من وباء كورونا

2020/03/21 | 13:42 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ذي قار

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